NATO Zirvesi Ne Zaman? 2026 NATO Liderler Zirvesi Hangi Tarihte Yapılacak?

2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirilecek.

NATO Zirvesi nerede yapılacak?

2026 NATO Zirvesi'ne Ankara ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile çok sayıda üst düzey yetkilinin Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantılar nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı yol ve trafik düzenlemeleri de uygulanacak.

NATO Zirvesi'nde hangi konular ele alınacak?

Liderler zirvesinde başta şu konuların görüşülmesi bekleniyor:

NATO'nun savunma stratejisi,

Avrupa ve küresel güvenlik,

Savunma harcamaları,

Bölgesel krizler,

Terörle mücadele,

Müttefik ülkeler arasındaki iş birliği.

Ayrıca liderlerin ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Zirveye hangi liderler katılacak?

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının zirveye katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çok sayıda liderin katılım sağlaması öngörülüyor.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da önlem alınacak mı?

Zirve süresince Ankara'da güvenlik önlemleri artırılacak. Bazı cadde ve bulvarlarda geçici trafik düzenlemeleri yapılması, belirli bölgelerde kontrollü geçiş uygulamalarının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Sonuç: NATO Zirvesi Ne Zaman?

2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Zirvede küresel güvenlikten savunma politikalarına kadar birçok kritik başlık ele alınacak ve liderler önemli temaslarda bulunacak.