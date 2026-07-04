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İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği İlhan Fakılı, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Temmuz 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!
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Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinin ardından bir futbolcuyu daha bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı duyurdu.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlaması için İstanbul'a davet ettiği İlhan Fakılı, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.



OYUNCUNUN MALİYETİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, kadrosuna kattığı İlhan Fakılı transferi için Clermont'a 1.8 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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