İlhan Fakılı, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş, Kassoum Ouattara transferinin ardından bir futbolcuyu daha bitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont forması giyen kanat oyuncusu İlhan Fakılı'yı duyurdu.
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlaması için İstanbul'a davet ettiği İlhan Fakılı, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.
OYUNCUNUN MALİYETİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, kadrosuna kattığı İlhan Fakılı transferi için Clermont'a 1.8 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlaması için İstanbul'a davet ettiği İlhan Fakılı, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.
OYUNCUNUN MALİYETİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, kadrosuna kattığı İlhan Fakılı transferi için Clermont'a 1.8 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
20 yaşındaki Ümit Milli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.