Haber Tarihi: 05 Temmuz 2026 12:39 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 12:39

Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? 2026 Muharrem Ayının Son Günü Hangi Tarih?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam dünyasında büyük öneme sahip aylardan biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Aşure Günü'nün bu ay içerisinde idrak edilmesi nedeniyle vatandaşlar, "Muharrem ayı ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor? 2026 Muharrem Ayının Son Günü Hangi Tarih?
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2026 yılında Muharrem ayı, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Ardından Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı başlayacak.
Muharrem ayı ne zaman başladı?

2026 yılında Muharrem ayı, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü başladı. Hicri takvime göre aylar hilalin görülmesine bağlı olarak 29 veya 30 gün sürebiliyor.

Aşure Günü ne zaman?

Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü, hicri takvime göre ayın 10. gününe denk geliyor.

2026 yılında Aşure Günü 26 Haziran 2026 Cuma günü idrak edildi. Bu günde birçok kişi aşure yaparak komşuları ve yakınlarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Muharrem ayının önemi nedir?

Muharrem ayı, İslam dininde dört haram aydan biri olarak kabul ediliyor.


Bu ayda:

Oruç ibadetine önem veriliyor,
Aşure Günü idrak ediliyor,
Dua ve ibadetler artırılıyor,
Paylaşma ve yardımlaşma geleneği yaşatılıyor.
Muharrem ayından sonra hangi ay geliyor?

Muharrem ayının sona ermesinin ardından Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı başlayacak.

Sonuç: Muharrem Ayı Ne Zaman Bitiyor?

2026 yılında Muharrem ayı 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sona erecek. Ertesi gün ise Hicri yılın ikinci ayı olan Safer ayı başlayacak.

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