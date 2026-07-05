Beşiktaş'ta kombine genel satışı başlıyor

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu Tüpraş Stadyumu kombineleri için genel satış takvimini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kombineler, 6 Temmuz saat 10.00'da BJK SuperApp üzerinden ön satışa, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'dan itibaren ise genel satışa sunulacak.
Kombine satışları, Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi, Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Kadın taraftarlara tüm bloklarda %20, öğrencilere belirli bloklarda %40, Divan Kurulu üyelerine ise 118 numaralı blokta %30 indirim uygulanacak.
Genel Satış Dönemi Kombine Fiyatları
1.Kategori: 143.750 TL
2.Kategori: 112.500 TL
3. Kategori: 100.000 TL
4. Kategori: 87.500 TL
5. Kategori: 81.250 TL
6. Kategori: 75.000 TL
415-416 Blok: 80.000 TL
414-417 Blok: 75.000 TL
413-418 Blok: 70.000 TL
7. Kategori: 21.000 TL
8. Kategori: 20.000 TL
Kombine satışları, Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi, Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
Kadın taraftarlara tüm bloklarda %20, öğrencilere belirli bloklarda %40, Divan Kurulu üyelerine ise 118 numaralı blokta %30 indirim uygulanacak.
Genel Satış Dönemi Kombine Fiyatları
1.Kategori: 143.750 TL
2.Kategori: 112.500 TL
3. Kategori: 100.000 TL
4. Kategori: 87.500 TL
5. Kategori: 81.250 TL
6. Kategori: 75.000 TL
415-416 Blok: 80.000 TL
414-417 Blok: 75.000 TL
413-418 Blok: 70.000 TL
7. Kategori: 21.000 TL
8. Kategori: 20.000 TL