05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
17:00
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
14:00
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
16:30

Beşiktaş'ta kombine genel satışı başlıyor

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu kombine biletlerini 7 Temmuz'da genel satışa çıkaracak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 14:15
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta kombine genel satışı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu Tüpraş Stadyumu kombineleri için genel satış takvimini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kombineler, 6 Temmuz saat 10.00'da BJK SuperApp üzerinden ön satışa, 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'dan itibaren ise genel satışa sunulacak.

Kombine satışları, Tüpraş Stadyumu Kombine Satış Ofisi, Passo internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Kadın taraftarlara tüm bloklarda %20, öğrencilere belirli bloklarda %40, Divan Kurulu üyelerine ise 118 numaralı blokta %30 indirim uygulanacak.

Genel Satış Dönemi Kombine Fiyatları

1.Kategori: 143.750 TL
2.Kategori: 112.500 TL
3. Kategori: 100.000 TL
4. Kategori: 87.500 TL
5. Kategori: 81.250 TL
6. Kategori: 75.000 TL
415-416 Blok: 80.000 TL
414-417 Blok: 75.000 TL
413-418 Blok: 70.000 TL
7. Kategori: 21.000 TL
8. Kategori: 20.000 TL

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.