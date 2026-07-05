Trabzonspor'dan Van Drongelen için yeni hamle

Süper Lig'de transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, Samsunspor'dan Rick van Drongelen'den vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, bordo-mavililer, daha önce de girişimde bulunduğu Hollandalı stoper için yeniden girişimlerde bulunacak.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda, "Rick Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panathinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik. Bazen transferler son güne de kalabiliyor. Biz geçen yaz Dimatta'yı satmayı düşünmüyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos son gün çok iyi bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Drongelen'in menajeri oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Ondan haber bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki Drongelen, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda, "Rick Van Drongelen değerli bir oyuncumuz. Galatasaray'ın ilgisi olduğuna dair iddialar doğru değil. Panathinaikos ve Trabzonspor'dan teklif geldi. Ertuğrul Doğan başkan ile konuştuk. Oyuncuyla görüşmek için izin istediler. Biz de izin verdik. Bazen transferler son güne de kalabiliyor. Biz geçen yaz Dimatta'yı satmayı düşünmüyorduk. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Pafos son gün çok iyi bir teklif yaptı, biz de kabul ettik. Drongelen'in menajeri oyuncusuyla ilgilenen kulüplerin olduğunu söyledi. Ondan haber bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki Drongelen, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.