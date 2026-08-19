Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı Norwich'e kiraladı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın kiralık olarak takımdan ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

NORWICH CITY'YE KİRALANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.





Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."





FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta forma giyip takımına 2 gollük katkı sağlamıştı.Musaba, bu sezon başında ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze karşısında 20 dakika forma giydi.