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Ümit Milli Takım'ın iki maçının yeri netleşti

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ve Macaristan maçlarının yerleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım'ın iki maçının yeri netleşti
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ukrayna ve Macaristan ile oynayacağı müsabakaların statları belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, grubundaki yedinci maçında Ukrayna ile 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.00'da Macaristan'ın Miskolc şehrindeki DVTK Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçında ise 6 Ekim Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Macaristan'ı konuk edecek. Mücadelenin başlama saati ilerleyen günlerde açıklanacak.

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