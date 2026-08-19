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Barcelona, Livakovic için Fenerbahçe ile masada!

Dominik Livakovic'in Barcelona ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe ile İspanyol devi arasında bonservis görüşmeleri başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 17:35
Haber: Sporx.com
Barcelona, Livakovic için Fenerbahçe ile masada!
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Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

BARCELONA İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dominik Livakovic, transferi için Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Hırvat kalecinin Barcelona ile anlaşmasının ardından kulüpler arası görüşmeler de başladı. Fenerbahçe ile Barcelona, Livakovic'in bonservisi için masaya oturdu.

BARCELONA'NIN PLANI

Daha önce TRT Spor'da yer alan haberde, Barcelona'nın 31 yaşındaki deneyimli file bekçisini bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.

İspanyol devinin Livakovic'i transfer ettikten sonra ilk sezonunda başka bir takıma kiralamayı planladığı da öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE İLE İKİ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Hırvat kaleci, geçen sezon Fenerbahçe'den Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderilmişti.

Livakovic'in Barcelona ile anlaşmasının ardından gözler, Fenerbahçe ile İspanyol kulübü arasındaki bonservis görüşmelerine çevrildi.   

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