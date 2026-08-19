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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Omar Fayed

Fenerbahçe, Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda Frosinone ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 18:39 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 18:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Omar Fayed
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Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Frosinone ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımıza 2023 yılında katılan Omar Fayed'in kalıcı transferi konusunda Frosinone Calcio kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fayed, Fenerbahçe'deki sözleşmesi süresince Sırbistan'dan Novi Pazar, Belçika'dan Beerschot ve Portekiz'den Arouca'ya kiralanarak farklı liglerde forma giydi.

Kariyerine İtalya'da devam edecek olan 23 yaşındaki futbolcu, Frosinone formasıyla Serie A'da mücadele edecek.

Fenerbahçe, Omar Fayed'e kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Mısırlı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki sözleşme sürecinde Sırbistan'ın Novi Pazar, Belçika'nın Beerschot ve Portekiz'in Arouca takımlarında kiralık olarak forma giydi.


3. AYRILIK

Fenerbahçe gün içerisinde önce Sidiki Cherif ardından Anthony Musaba'ya veda etmişti. Omar Fayed'in transferiyle aynı günde 3. yabancı oyuncu da kadrodan ayrıldı. 

 

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