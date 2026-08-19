Galatasaray'dan Ismaila Sarr için resmi teklif!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Aleksey Batrakov transferinin ardından kanat bölgesi için de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

SARR İÇİN RESMİ TEKLİF





Sarı-kırmızılıların, Crystal Palace forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr için İngiliz kulübüne resmi teklifini ilettiği belirtildi.





Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Sarr, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ancak Crystal Palace, 28 yaşındaki futbolcuyu takımın kilit oyuncularından biri olarak görüyor ve ayrılığına sıcak yaklaşmıyor.





FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ





Ismaila Sarr'ın adı geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve Crystal Palace ile bonservis görüşmeleri yürüttüğü haberleri gündeme gelmişti.





Fenerbahçe'nin Sarr için daha önce 20 milyon euro seviyesinde teklif sunduğu ve bu teklifini yükselttiği de aktarılmıştı.





Galatasaray'ın resmi teklifinin ardından Sarr transferinde Süper Lig'in iki ezeli rakibinin karşı karşıya gelmesi ihtimali ortaya çıktı.



SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR



Senegalli yıldızın Crystal Palace ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



