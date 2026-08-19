Stuttgart'tan Galatasaray'a Demirovic cevabı!

Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürürken Ermedin Demirovic konusunda önemli bir hamle yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DAN 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Ermedin Demirovic için Alman kulübüne 15 milyon euroluk ilk resmi teklifini iletti.
Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcüyü santrfor pozisyonundaki 1 numaralı hedef olarak belirlediği aktarıldı.
DEMIROVIC'E YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ
Galatasaray'ın Demirovic'e uzun süreli bir sözleşme önerdiği ve oyuncuya Stuttgart'ta kazandığından daha yüksek net maaş teklif ettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların bu hamlesiyle transferde oyuncunun kararını etkilemeyi hedeflediği kaydedildi.
STUTTGART TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU
Stuttgart'ın ise Galatasaray'ın sunduğu 15 milyon euroluk teklifi yetersiz bulduğu ifade edildi.
Alman ekibinin Demirovic'i takımın önemli oyuncularından biri olarak gördüğü ve transfer için daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.
FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI
Demirovic, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli oyuncuyla ilgili çıkan transfer haberlerini yalanlamıştı.
Galatasaray ise bugün oyuncunun transfer şartlarını sormasının ardından kısa süre içerisinde ilk resmi teklifini Stuttgart'a ileterek transferde somut adım attı.
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart forması altında geçen sezon 38 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
Sky DE'nin haberine göre Galatasaray, Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki Ermedin Demirovic için Alman kulübüne 15 milyon euroluk ilk resmi teklifini iletti.
Sarı-kırmızılıların, Bosna Hersekli golcüyü santrfor pozisyonundaki 1 numaralı hedef olarak belirlediği aktarıldı.
DEMIROVIC'E YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ
Galatasaray'ın Demirovic'e uzun süreli bir sözleşme önerdiği ve oyuncuya Stuttgart'ta kazandığından daha yüksek net maaş teklif ettiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların bu hamlesiyle transferde oyuncunun kararını etkilemeyi hedeflediği kaydedildi.
STUTTGART TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU
Stuttgart'ın ise Galatasaray'ın sunduğu 15 milyon euroluk teklifi yetersiz bulduğu ifade edildi.
Alman ekibinin Demirovic'i takımın önemli oyuncularından biri olarak gördüğü ve transfer için daha yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtildi.
FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI
Demirovic, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli oyuncuyla ilgili çıkan transfer haberlerini yalanlamıştı.
Galatasaray ise bugün oyuncunun transfer şartlarını sormasının ardından kısa süre içerisinde ilk resmi teklifini Stuttgart'a ileterek transferde somut adım attı.
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart forması altında geçen sezon 38 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.