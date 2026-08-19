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Galatasaray'la anılan Tijjani Reijnders, imzayı attı

Galatasaray'ın da gündemine gelen Tijjani Reijnders, 61 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Qadsiah'a transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 18:37 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 18:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'la anılan Tijjani Reijnders, imzayı attı
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Adı Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders'ın yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders transferini resmen açıkladı. Hollandalı orta saha, Manchester City'den ayrılarak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.

61 MİLYON EURO BONSERVİS

Transferin bonservis bedelinin 61 milyon euro olduğu öğrenildi. Reijnders'ın Al-Qadsiah ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 20 milyon euro net maaş kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girmişti. Al-Qadsiah'ın hamlesi sonrası Reijnders'ın geleceği netleşirken transfer resmiyet kazandı.

PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

 

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