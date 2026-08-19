Galatasaray'la anılan Tijjani Reijnders, imzayı attı

Adı Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders'ın yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders transferini resmen açıkladı. Hollandalı orta saha, Manchester City'den ayrılarak kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.
61 MİLYON EURO BONSERVİS
Transferin bonservis bedelinin 61 milyon euro olduğu öğrenildi. Reijnders'ın Al-Qadsiah ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 20 milyon euro net maaş kazanacağı belirtildi.
GALATASARAY DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girmişti. Al-Qadsiah'ın hamlesi sonrası Reijnders'ın geleceği netleşirken transfer resmiyet kazandı.
PERFORMANSI
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
61 MİLYON EURO BONSERVİS
Transferin bonservis bedelinin 61 milyon euro olduğu öğrenildi. Reijnders'ın Al-Qadsiah ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 20 milyon euro net maaş kazanacağı belirtildi.
GALATASARAY DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan ekibi devreye girmişti. Al-Qadsiah'ın hamlesi sonrası Reijnders'ın geleceği netleşirken transfer resmiyet kazandı.
PERFORMANSI
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.