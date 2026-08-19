Asgari Ücrete Zam Gelecek mi? 2026 Asgari Ücrette Ara Zam Var mı?

Şu an için asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet kanadından da 2026 yılı içinde ek zam yapılacağı yönünde resmi bir açıklama gelmiş değil.

2026 asgari ücret ne kadar?

2026 yılı için belirlenen asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli oldu.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Yıl içinde ikinci bir zam yapılabilmesi için yeni bir düzenleme ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden karar alması gerekiyor. Mevcut durumda böyle bir sürecin başlatıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak ekonomik koşullarda önemli bir değişiklik yaşanması halinde hükümet tarafından yeni bir karar alınması mümkün. Bu nedenle çalışanların gözleri resmi açıklamalarda olmaya devam ediyor.

2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için yeni rakamın, yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri sonucunda belirlenmesi bekleniyor. 2027 yılına ilişkin zam oranı ise henüz belli değil.

Sonuç: Asgari Ücrete Zam Gelecek mi?

Şu an için 2026 yılında asgari ücrete ara zam yapılacağı açıklanmadı. Mevcut durumda net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret geçerliliğini sürdürüyor. Yeni bir zam kararı alınması halinde bunun resmi açıklamayla duyurulması bekleniyor.