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İşte Fenerbahçe'nin Avusturya kadrosu!

Fenerbahçe, Avusturya'da yapacağı kampın kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 14:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Fenerbahçe'nin Avusturya kadrosu!
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nın ardından hazırlıklarına Avusturya kampıyla devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası tedavisi devam eden yeni transfer Vedat Muriqi, kamp kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Amara Diouf da sağlık ve performans ekibinin belirlediği program doğrultusunda Samandıra'da çalışmalarını sürdürecek.

Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Ederson, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, N'Golo Kante ile birlikte yeni transferlerden Nathan Ake ve Dominik Livakovic de Avusturya kampı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avusturya kamp kadrosu şu şekilde:




AMARA DIOUF

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Amara Diouf da Avusturya kampında yer almayacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olan futbolcumuz Amara Diouf'un gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacak olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sağlık ve performans ekibimizin belirlediği program doğrultusunda devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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