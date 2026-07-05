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Michael Olise için Real Madrid yanıtı!

Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Dayot Upamecano, Real Madrid ile adı geçen takım arkadaşı Michael Olise için, "Kalıyor." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Michael Olise için Real Madrid yanıtı!
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Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Dayot Upamecano, Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

TRANSFER YANITI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Upamecano, hem Bayern Münih hem de Fransa'dan takım arkadaşı olan Michael Olise için gelen Real Madrid sorusuna yanıt verdi.

Fransız savunma oyuncusu, Olise için gelen, "Olise ile ilgili Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri var. Onu Bayern Münih'te kalmaya ikna edebildiniz mi?" sorusunun ardından gülerek, "Kalıyor, kalıyor." yanıtını verdi.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'e transferi gündemde olan 24 yaşındaki Michael Olise, geride kalan sezonda Bayern Münih'te 52 maçta 22 gol attı ve 31 asist yaptı.

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