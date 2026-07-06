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Wolves, LeBron James yarışında güçlü aday olduğuna inanıyor

The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin haberine göre Minnesota Timberwolves yönetimi, LeBron James'i kadrosuna katma konusunda kendisini ciddi adaylardan biri olarak görüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wolves, LeBron James yarışında güçlü aday olduğuna inanıyor
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The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin haberine göre Minnesota Timberwolves yönetimi, LeBron James'i kadrosuna katma konusunda kendisini ciddi adaylardan biri olarak görüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haberde, Timberwolves'un LeBron'a Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels ve Rudy Gobert'den oluşan çekirdek kadroyla şampiyonluk mücadelesi verme fırsatını sunduğu belirtildi.

Minnesota'nın ayrıca LeBron'u, kulüp tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanabilecek isim olabileceği fikriyle ikna etmeye çalıştığı ifade edildi. 37 yıllık franchise tarihine rağmen henüz NBA Finalleri'ne çıkamayan Timberwolves, lig tarihinde finale yükselemeyen beş takımdan biri konumunda bulunuyor. Kulüp konferans finallerine ise yalnızca üç kez yükseldi ve bunların ikisi son üç sezonda gerçekleşti.

41 yaşındaki LeBron James'in kendisiyle ilgilenen çok sayıdaki takım arasından seçim yapmak için acele etmeyeceği belirtiliyor. Menajeri Rich Paul da cuma günü yayımlanan podcast programında, Lakers'tan ayrılacağını ve kariyerinin 24. sezonunu başka bir takımda geçireceğini açıklayan LeBron'la ilgilenen ekiplerden birinin Timberwolves olduğunu doğrulamıştı.

LeBron'un Minnesota'ya katılması halinde takımın uzun rotasyonundaki önemli boşluğu doldurabileceği ifade ediliyor. Geçen sezon Rudy Gobert ile birlikte ilk beşte yer alan Julius Randle, Brooklyn Nets'e takas edilirken; birkaç gün sonra Minnesota, Naz Reid'i LaMelo Ball karşılığında Charlotte Hornets'a göndermişti.

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