Bremer için Bayern Münih'e 40 milyon euro'luk yanıt

Juventus, Bayern Münih'in ilgilendiği Bremer'in bonservisini belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Bayern Münih, Brezilyalı stoper ile ilgileniyor ve Juventus'a 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Juventus ise takımdan ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki futbolcusu için 40 milyon euro talep ediyor.
Juventus'ta geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Bremer, savunma performansıyla birlikte 4 gol, 3 asistle 7 kez de skor katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Juventus ise takımdan ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki futbolcusu için 40 milyon euro talep ediyor.
Juventus'ta geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Bremer, savunma performansıyla birlikte 4 gol, 3 asistle 7 kez de skor katkısı sağladı.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunma oyuncusunun, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.