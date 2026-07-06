Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk maçlar yarın ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RÖVANŞLAR 14-15 TEMMUZ'DA
Birinci eleme turunda rövanş karşılaşmaları 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Takımlar, çift maçlı eleme sistemiyle üst tura yükselmek için mücadele edecek.
7 TEMMUZ SALI PROGRAMI
19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Drita (Kosova)
19.00 Sabah FC (Azerbaycan) - The New Saints (Galler)
19.00 Floriana (Malta) - Shamrock Rovers (İrlanda)
19.00 Lincoln Red (Cebelitarık) - Inter Club (Andorra)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Riga (Letonya)
20.00 Vardar (Kuzey Makedonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
21.30 Tre Fiori (San Marino) - Larne (Kuzey İrlanda)
21.30 Borac (Bosna Hersek) - Levski Sofia (Bulgaristan)
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Atert Bissen (Lüksemburg)
22.00 Vikingur (İzlanda) - Györ (Macaristan)
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI
18.00 Kairat Almaty (Kazakistan) - Sutjeska-Niksic (Karadağ)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan)
20.00 Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (Romanya)
20.00 Petrocub (Moldova) - Egnatia (Arnavutluk)
Birinci eleme turunda rövanş karşılaşmaları 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Takımlar, çift maçlı eleme sistemiyle üst tura yükselmek için mücadele edecek.
7 TEMMUZ SALI PROGRAMI
19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Drita (Kosova)
19.00 Sabah FC (Azerbaycan) - The New Saints (Galler)
19.00 Floriana (Malta) - Shamrock Rovers (İrlanda)
19.00 Lincoln Red (Cebelitarık) - Inter Club (Andorra)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Riga (Letonya)
20.00 Vardar (Kuzey Makedonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
21.30 Tre Fiori (San Marino) - Larne (Kuzey İrlanda)
21.30 Borac (Bosna Hersek) - Levski Sofia (Bulgaristan)
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Atert Bissen (Lüksemburg)
22.00 Vikingur (İzlanda) - Györ (Macaristan)
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI
18.00 Kairat Almaty (Kazakistan) - Sutjeska-Niksic (Karadağ)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan)
20.00 Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (Romanya)
20.00 Petrocub (Moldova) - Egnatia (Arnavutluk)