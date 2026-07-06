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Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları yarın ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda rövanş karşılaşmaları 14-15 Temmuz'da yapılacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde eleme heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk maçlar yarın ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RÖVANŞLAR 14-15 TEMMUZ'DA

Birinci eleme turunda rövanş karşılaşmaları 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Takımlar, çift maçlı eleme sistemiyle üst tura yükselmek için mücadele edecek.

7 TEMMUZ SALI PROGRAMI

19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Drita (Kosova)

19.00 Sabah FC (Azerbaycan) - The New Saints (Galler)

19.00 Floriana (Malta) - Shamrock Rovers (İrlanda)

19.00 Lincoln Red (Cebelitarık) - Inter Club (Andorra)

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Riga (Letonya)

20.00 Vardar (Kuzey Makedonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

21.30 Tre Fiori (San Marino) - Larne (Kuzey İrlanda)

21.30 Borac (Bosna Hersek) - Levski Sofia (Bulgaristan)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Atert Bissen (Lüksemburg)

22.00 Vikingur (İzlanda) - Györ (Macaristan)

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA PROGRAMI

18.00 Kairat Almaty (Kazakistan) - Sutjeska-Niksic (Karadağ)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan)

20.00 Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (Romanya)

20.00 Petrocub (Moldova) - Egnatia (Arnavutluk)

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