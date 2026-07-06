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Bursaspor, Serdar Dursun'u istiyor

Bursaspor, Kocaelispor'dan ayrılan Serdar Dursun ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 15:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bursaspor, Serdar Dursun'u istiyor
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Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak takımı kurma çalışmalarına devam eden Bursaspor'da gündemde forvet transferi yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaelispor'dan ayrılan deneyimli golcü Serdar Dursun'un da Bursaspor'un değerlendirdiği adaylardan biri olduğu öğrenildi.

Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde yurt dışından, Süper Lig'den ve 1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim." demişti.

Kocaelispor ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan 34 yaşındaki deneyimli golcü, geçen sezon 30 maçta 7 gol, 2 asist ile oynamıştı. [Bursa Hakimiyet]

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