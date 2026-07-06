Nuggets ikinci aprona odaklanmıyor; Cam Johnson'a gelen teklifleri reddetti

Denver Nuggets'ın, maaş bütçesinde ikinci vergi sınırının (second apron) altında kalmayı hedefleyen bir takım gibi hareket etmediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Stein Line'dan Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre Nuggets yönetimi, bu yaz maaş yükünü azaltarak ikinci vergi sınırının altına inmeye öncelik vermiyor.
Denver'ın, genç forvet Peyton Watson ile yeni sözleşme imzalayabilmek adına bu yaz maaş bütçesinde yer açması bekleniyordu.
Habere göre Watson cephesi, yıllık yaklaşık 25 milyon dolar değerinde bir kontrat talep ediyor.
Öte yandan Nuggets'ın, bu yaz Cam Johnson için gelen takas tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.
Rakip takım yöneticileri ise Denver'ın ilerleyen süreçte Cam Johnson yerine Christian Braun'u takasta kullanmayı planladığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.
Haberde ayrıca Los Angeles Lakers'ın da tecrübeli pivot Jonas Valanciunas ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı ifade edildi.
Denver'ın, genç forvet Peyton Watson ile yeni sözleşme imzalayabilmek adına bu yaz maaş bütçesinde yer açması bekleniyordu.
Habere göre Watson cephesi, yıllık yaklaşık 25 milyon dolar değerinde bir kontrat talep ediyor.
Öte yandan Nuggets'ın, bu yaz Cam Johnson için gelen takas tekliflerini geri çevirdiği belirtildi.
Rakip takım yöneticileri ise Denver'ın ilerleyen süreçte Cam Johnson yerine Christian Braun'u takasta kullanmayı planladığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.
Haberde ayrıca Los Angeles Lakers'ın da tecrübeli pivot Jonas Valanciunas ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı ifade edildi.