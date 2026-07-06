LaMelo: 'Wolves takasıyla hayalim gerçek oldu'

LaMelo Ball, Minnesota Timberwolves'a takaslanmasını kariyeri adına bir hayalin gerçekleşmesi olarak değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonluk adaylarından birine katılan ve Anthony Edwards ile yıldız bir ikili oluşturmaya hazırlanan Ball, yeni başlangıcı nedeniyle büyük heyecan duyduğunu söyledi.
Babası LaVar Ball'un podcast programına ağabeyleri Lonzo ve LiAngelo Ball ile birlikte katılan yeni Minnesota oyuncusu, Timberwolves hakkında yöneltilen soruya yeni doğan oğlu LaOne'u kucağında tutarken gülümseyerek, "Bu hayalimdi. Gerçekten." yanıtını verdi.
Timberwolves kariyerinde yeni sayfa
Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets'tan LaMelo Ball ve Josh Green'i; Naz Reid, korumasız 2033 birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait üç birinci tur takas hakkı ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait üç ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
2026 NBA Draftı'nın hemen ardından adı takas söylentilerinde en çok geçen oyunculardan biri olan Ball, sürpriz bir anlaşmayla Charlotte'tan Minnesota'ya gönderildi.
2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, Hornets'ın geleceğini inşa edeceği franchise oyuncusu olarak görülüyordu. Ancak Charlotte'ta geçirdiği altı sezona rağmen takımı yeniden rekabetçi konuma getiremedi ve kulübün 10 yıllık play-off özlemine son veremedi.
Olgunluğu ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilen Ball için Minnesota'ya transfer yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. All-Star oyun kurucunun Timberwolves formasıyla kulübü ilk NBA şampiyonluğuna taşıma yolunda önemli bir fırsat yakalayacağı değerlendiriliyor.
LaMelo Ball'un oyun kurucu rolünü üstlenip Anthony Edwards'ın en önemli partnerlerinden biri olmasıyla birlikte Timberwolves'un 2026-27 sezonunun en fazla ilgi görecek takımlarından biri olması bekleniyor.
Babası LaVar Ball'un podcast programına ağabeyleri Lonzo ve LiAngelo Ball ile birlikte katılan yeni Minnesota oyuncusu, Timberwolves hakkında yöneltilen soruya yeni doğan oğlu LaOne'u kucağında tutarken gülümseyerek, "Bu hayalimdi. Gerçekten." yanıtını verdi.
Timberwolves kariyerinde yeni sayfa
Minnesota Timberwolves, Charlotte Hornets'tan LaMelo Ball ve Josh Green'i; Naz Reid, korumasız 2033 birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait üç birinci tur takas hakkı ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait üç ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
2026 NBA Draftı'nın hemen ardından adı takas söylentilerinde en çok geçen oyunculardan biri olan Ball, sürpriz bir anlaşmayla Charlotte'tan Minnesota'ya gönderildi.
2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, Hornets'ın geleceğini inşa edeceği franchise oyuncusu olarak görülüyordu. Ancak Charlotte'ta geçirdiği altı sezona rağmen takımı yeniden rekabetçi konuma getiremedi ve kulübün 10 yıllık play-off özlemine son veremedi.
Olgunluğu ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilen Ball için Minnesota'ya transfer yeni bir başlangıç anlamı taşıyor. All-Star oyun kurucunun Timberwolves formasıyla kulübü ilk NBA şampiyonluğuna taşıma yolunda önemli bir fırsat yakalayacağı değerlendiriliyor.
LaMelo Ball'un oyun kurucu rolünü üstlenip Anthony Edwards'ın en önemli partnerlerinden biri olmasıyla birlikte Timberwolves'un 2026-27 sezonunun en fazla ilgi görecek takımlarından biri olması bekleniyor.