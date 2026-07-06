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Aziz Yıldırım talimatı verdi: Greenwood'da mutlu sona doğru

Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya'ya yapılan teklifler arasında en yüksek bonservis bedelini önerdiği ve transferde son pürüzlerin giderilmesinin beklendiği ifade edildi.

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calendar 06 Temmuz 2026 10:06
Haber: Milliyet
Aziz Yıldırım talimatı verdi: Greenwood'da mutlu sona doğru
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Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde sona yaklaştığı öğrenildi. Vedat Muriqi'nin ardından Nathan Ake'yi açıklayan sarı-lacivertlilerin, bir transferde daha önemli aşama kaydettiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GREENWOOD İÇİN YOĞUN MESAİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmeyi istediği Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin Marsilya ile uzun süredir görüşme halinde olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin bu süreçte büyük mesafe kat ettiği ve transferde son aşamaya geldiği ifade edildi.

EN YÜKSEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Roma ve Atletico Madrid başta olmak üzere birçok kulübün Mason Greenwood için Marsilya'ya teklifte bulunduğu aktarıldı.

Ancak Fransız ekibine en yüksek bonservis teklifini Fenerbahçe'nin yaptığı bildirildi. Bu durumun, transferde sarı-lacivertli kulübün elini güçlendirdiği vurgulandı.

TRANSFER SONA ÇOK YAKLAŞTI

Fenerbahçe'nin Marsilya yetkilileriyle pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılabileceği ve transferin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceği ifade edildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TALİMAT

Başkan Aziz Yıldırım'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlara hazır bir kadro ile çıkmak istediği öğrenildi. Bu nedenle transferlerin kısa sürede bitirilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ SEÇENEK

Fenerbahçe'nin Greenwood transferini, oyuncunun çok yönlü yapısı nedeniyle istediği aktarıldı.

Asıl bölgesi sağ kanat olan İngiliz futbolcunun, santrfor ve forvet arkasında da görev yapabilmesi sarı-lacivertliler için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

YABANCI KONTENJANI VE KAYNAK PLANI

Fenerbahçe yönetiminin bir yandan yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürdüğü, diğer yandan kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, bu hamlelerle hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de harcama limitleri nedeniyle transfere kaynak oluşturmak istiyor.

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