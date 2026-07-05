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Beşiktaş'tan İlhan Fakılı'ya 4 yıllık imza

Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 21:34 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 21:44
Beşiktaş'tan İlhan Fakılı'ya 4 yıllık imza
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Beşiktaş, Clermont forması giyen İlhan Fakılı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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