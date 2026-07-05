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Galatasaray, Summerville'i gündemine aldı

Galatasaray, West Ham United'ın Hollandalı oyuncusu Crysencio Summerville'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 17:19
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Summerville'i gündemine aldı
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Galatasaray'da transfer listesi çalışmaları devam ediyor. Yaz döneminde kanat transferi yapma ihtimali de bulunan sarı kırmızılılar, seçenekleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'DA YENİ HEDEF

Yönetim, bu doğrultuda Crysencio Summerville'i gündemine aldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Hollandalı futbolcu, Premier Lig'den düşen Londra ekibi West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı yönetim, kiralama seçeneği ile İngiliz ekibinin kapısını çalmayı düşünüyor.

Bütçeyi özellikle orta saha bölgesine ayırmak isteyen yönetimin, öncelikli olmayan kanat transferi konusunda aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.

Yönetimi yüksek bonservis dışında düşündüren bir diğer konu da yabancı sınırı. Takımı ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu, artı 4 kontenjanına giremiyor.

SEZON PERFORMANSI

Leeds United'dan 29 milyon euro transfer edilen Summerville, sezonu 34 maçta 7 gol ve 5 asistle tamamladı.  

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