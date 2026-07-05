Galatasaray, Summerville'i gündemine aldı

Galatasaray'da transfer listesi çalışmaları devam ediyor. Yaz döneminde kanat transferi yapma ihtimali de bulunan sarı kırmızılılar, seçenekleri değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'DA YENİ HEDEF
Yönetim, bu doğrultuda Crysencio Summerville'i gündemine aldı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Hollandalı futbolcu, Premier Lig'den düşen Londra ekibi West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı yönetim, kiralama seçeneği ile İngiliz ekibinin kapısını çalmayı düşünüyor.
Bütçeyi özellikle orta saha bölgesine ayırmak isteyen yönetimin, öncelikli olmayan kanat transferi konusunda aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.
Yönetimi yüksek bonservis dışında düşündüren bir diğer konu da yabancı sınırı. Takımı ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu, artı 4 kontenjanına giremiyor.
SEZON PERFORMANSI
Leeds United'dan 29 milyon euro transfer edilen Summerville, sezonu 34 maçta 7 gol ve 5 asistle tamamladı.
Yönetim, bu doğrultuda Crysencio Summerville'i gündemine aldı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Hollandalı futbolcu, Premier Lig'den düşen Londra ekibi West Ham United'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Sarı kırmızılı yönetim, kiralama seçeneği ile İngiliz ekibinin kapısını çalmayı düşünüyor.
Bütçeyi özellikle orta saha bölgesine ayırmak isteyen yönetimin, öncelikli olmayan kanat transferi konusunda aceleci olmayacağı ve yüksek bonservis ödemek istemediği belirtiliyor.
Yönetimi yüksek bonservis dışında düşündüren bir diğer konu da yabancı sınırı. Takımı ile 2029'a kadar sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu, artı 4 kontenjanına giremiyor.
SEZON PERFORMANSI
Leeds United'dan 29 milyon euro transfer edilen Summerville, sezonu 34 maçta 7 gol ve 5 asistle tamamladı.