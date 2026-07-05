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CANLI: Avustralya - Türkiye

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 17:04 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Avustralya - Türkiye
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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele saat 17.15'te başladı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (DEVRE ARASI)

AVUSTRALYA: 49

TÜRKİYE: 32

1.PERİYOT: 30-12


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