FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.
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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele saat 17.15'te başladı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (DEVRE ARASI)
AVUSTRALYA: 49
TÜRKİYE: 32
1.PERİYOT: 30-12
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CANLI: Avustralya - Türkiye
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşılaşıyor.
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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geliyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele saat 17.15'te başladı. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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