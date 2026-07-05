FIBA U17 Dünya Kupası'nda şampiyon ABD oldu

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası sona erdi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan final, üçüncülük ve klasman maçlarının ardından organizasyonda sıralamalar belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABD ŞAMPİYON OLDU
Turnuvanın finalinde ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. ABD, mücadeleyi 107-81 kazanarak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ TAMAMLADI
Üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, parkeden 77-69'luk mağlubiyetle ayrıldı ve organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
SON GÜNÜN SONUÇLARI
Final: ABD - Sırbistan: 107-81
Üçüncülük maçı: Avustralya - Türkiye: 77-69
5-6. karşılaşması: Kanada - Fransa: 76-97
7-8. karşılaşması: Porto Riko - Litvanya: 93-98
9-10. karşılaşması: Slovenya - Çin: 76-71
11-12. karşılaşması: Fildişi Sahili - Yeni Zelanda: 85-81
13-14. karşılaşması: İtalya - Japonya: 95-62
15-16. karşılaşması: Kamerun - Venezuela: 61-71
Turnuvanın finalinde ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. ABD, mücadeleyi 107-81 kazanarak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ TAMAMLADI
Üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, parkeden 77-69'luk mağlubiyetle ayrıldı ve organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
SON GÜNÜN SONUÇLARI
Final: ABD - Sırbistan: 107-81
Üçüncülük maçı: Avustralya - Türkiye: 77-69
5-6. karşılaşması: Kanada - Fransa: 76-97
7-8. karşılaşması: Porto Riko - Litvanya: 93-98
9-10. karşılaşması: Slovenya - Çin: 76-71
11-12. karşılaşması: Fildişi Sahili - Yeni Zelanda: 85-81
13-14. karşılaşması: İtalya - Japonya: 95-62
15-16. karşılaşması: Kamerun - Venezuela: 61-71