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FIBA U17 Dünya Kupası'nda şampiyon ABD oldu

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası, final ve klasman maçlarıyla tamamlandı. ABD, finalde Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA U17 Dünya Kupası'nda şampiyon ABD oldu
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İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası sona erdi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan final, üçüncülük ve klasman maçlarının ardından organizasyonda sıralamalar belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD ŞAMPİYON OLDU

Turnuvanın finalinde ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. ABD, mücadeleyi 107-81 kazanarak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ TAMAMLADI

Üçüncülük maçında Türkiye, Avustralya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, parkeden 77-69'luk mağlubiyetle ayrıldı ve organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

SON GÜNÜN SONUÇLARI

Final: ABD - Sırbistan: 107-81

Üçüncülük maçı: Avustralya - Türkiye: 77-69

5-6. karşılaşması: Kanada - Fransa: 76-97

7-8. karşılaşması: Porto Riko - Litvanya: 93-98

9-10. karşılaşması: Slovenya - Çin: 76-71

11-12. karşılaşması: Fildişi Sahili - Yeni Zelanda: 85-81

13-14. karşılaşması: İtalya - Japonya: 95-62

15-16. karşılaşması: Kamerun - Venezuela: 61-71

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