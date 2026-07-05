05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
17:00
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
14:00
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
16:30

Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda yerinden takip etti ve açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 14:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda yerinden takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Koç, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar rating alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.