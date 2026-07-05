Kırkpınar'da Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda yerinden takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Koç, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar rating alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız."
"İlk defa buradayım. Söz vermiştim. Bugüne nasip oldu. Başkanımız da bize güzel ev sahipliği yapıyor. Bir geleneği burada seyretmeye geldik. Dünyadaki en eski sporlardan biri hatta en eskisi, ülke tanıtımı için de çok önemli bir fırsat. Milyonların seyrettiği bir spor. Belki de futbol maçları kadar rating alır diye düşünüyorum. Hep birlikte omuz omuza vererek geleneğimizi daha yükseklere taşımalıyız."
Ali Koç: "Bu, dünyadaki en eski sporlardan birisi. Ülke markası için çok önemli bir fırsat." pic.twitter.com/Cb3sGHjHqy
— Sporx (@sporx) July 5, 2026