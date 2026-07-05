Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul'a geldi

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alexander Nübel transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Alman kalecinin temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerde olumlu sonuç aldı.
YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU
Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net maaş kazanan Alexander Nübel ile Beşiktaş, yıllık 6 milyon euro ücret karşılığında anlaşma sağladı.
Transferde artık gözler Bayern Münih ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevrildi.
İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ
Beşiktaş'ın ilk etapta sunduğu 8 milyon euroluk teklif Bayern Münih tarafından kabul edilmedi. Alman kulübü, tecrübeli kaleci için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Yeni sezon planlamasında Alexander Nübel'i düşünmeyen Bayern Münih'te, Alman kalecinin de transfer görüşmelerine aktif şekilde dahil olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, bonservis bedelini çift haneli rakamların altına çekebilmek için görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs da transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, transferi bu hafta içerisinde sonuçlandırmayı ve tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedefliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi. Alman kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, üç farklı kulvarda maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.
YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU
Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net maaş kazanan Alexander Nübel ile Beşiktaş, yıllık 6 milyon euro ücret karşılığında anlaşma sağladı.
Transferde artık gözler Bayern Münih ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevrildi.
İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ
Beşiktaş'ın ilk etapta sunduğu 8 milyon euroluk teklif Bayern Münih tarafından kabul edilmedi. Alman kulübü, tecrübeli kaleci için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etti.
Yeni sezon planlamasında Alexander Nübel'i düşünmeyen Bayern Münih'te, Alman kalecinin de transfer görüşmelerine aktif şekilde dahil olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, bonservis bedelini çift haneli rakamların altına çekebilmek için görüşmelerini yoğun şekilde sürdürüyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs da transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, transferi bu hafta içerisinde sonuçlandırmayı ve tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedefliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi. Alman kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, üç farklı kulvarda maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.