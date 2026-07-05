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Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer yaptı: Yiğit Çolak

Fenerbahçe, Galatasaray altyapısında forma giyen 2008 doğumlu sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 09:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe, Galatasaray'dan transfer yaptı: Yiğit Çolak
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Fenerbahçe, altyapı transferinde dikkat çeken bir hamleye imza attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile anlaşma sağladı ve transferi resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sol kanatta görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray U19 formasıyla U19 Elit A Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde görev aldı.

2008 doğumlu futbolcu, hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekerken, Türkiye U17 Milli Takımı'nda da forma giydi.

Öte yandan Yiğit Çolak'ın daha önce Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imza atmış olan Çağrı Balta ile birlikte geçtiğimiz ay idman yaptığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

YİĞİT ÇOLAK'TAN AÇIKLAMA

"Genç futbolcu, transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe gibi büyük bir camianın parçası olmak benim için büyük bir gurur ve onur. Bu profesyonel imzanın ve şanlı formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım.

Sahada terimin son damlasına kadar mücadele edeceğime, bu arma ve büyük Fenerbahçe taraftarı için son düdüğe kadar savaşacağıma söz veriyorum.

Birlikte büyük başarılara ulaşmak için şimdi daha fazla çalışma zamanı. "

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