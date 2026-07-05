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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi ağırlayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre'yi ağırlayacak
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'yi ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.

Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.

Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

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