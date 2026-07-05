05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
17:00
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
14:00
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
16:30

Nicolas Jackson, Fenerbahçe'nin alternatif planında

Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 10:22
Haber: Sözcü
Nicolas Jackson, Fenerbahçe'nin alternatif planında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Chelsea'nin Senegalli golcüsü Nicolas Jackson geldi. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

Sözcü'de geçen habere göre Fenerbahçe, Chelsea'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Nicolas Jackson'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin İngiliz ekibine teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman ekibinde çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 4 asist üretti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor.

RICHARLISON DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki alternatif isimlerden birinin de Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda İngiliz ekibinde 43 resmi maça çıkarken 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Deneyimli forvet, Premier Lig'de ise 32 karşılaşmada 11 gol ve 4 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.