Nicolas Jackson, Fenerbahçe'nin alternatif planında

Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Chelsea'nin Senegalli golcüsü Nicolas Jackson geldi. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Sözcü'de geçen habere göre Fenerbahçe, Chelsea'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Nicolas Jackson'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin İngiliz ekibine teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman ekibinde çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 4 asist üretti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor.
RICHARLISON DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki alternatif isimlerden birinin de Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda İngiliz ekibinde 43 resmi maça çıkarken 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Deneyimli forvet, Premier Lig'de ise 32 karşılaşmada 11 gol ve 4 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Sözcü'de geçen habere göre Fenerbahçe, Chelsea'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Nicolas Jackson'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin İngiliz ekibine teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Nicolas Jackson, Alman ekibinde çıktığı 34 resmi maçta 11 gol ve 4 asist üretti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor.
RICHARLISON DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki alternatif isimlerden birinin de Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda İngiliz ekibinde 43 resmi maça çıkarken 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Deneyimli forvet, Premier Lig'de ise 32 karşılaşmada 11 gol ve 4 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi.