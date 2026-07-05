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İsmail Kartal'dan Watkins onayı!

Fenerbahçe'nin, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins'i transfer gündemine aldığı iddia edildi.

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calendar 05 Temmuz 2026 09:59
Haber: Milliyet
İsmail Kartal'dan Watkins onayı!
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Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa'nın İngiliz golcüsü Ollie Watkins'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSMAİL KARTAL'DAN ONAY

Milliyet'de geçen habere göre Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da 30 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının yönetime önerdiği isimlerden birinin Ollie Watkins olduğu ifade edildi.

İNGİLTERE'DE MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde hem Aston Villa hem de oyuncu cephesiyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibine yaklaşık 20 milyon euro bonservis teklifi sunacağı iddia edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2028 yılına kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunan Ollie Watkins, geride kalan sezonda 55 resmi maçta 21 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İngiliz golcü, Aston Villa kariyerinde ise 278 maçta 108 gol ve 47 asist üreterek dikkat çeken bir performans sergiled.

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