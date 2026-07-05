Fenerbahçe'den Muhammed Salah planı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah geldi.
Bonservisi elinde bulunan Mısırlı futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAAŞ İNDİRİMİ BEKLENECEK
Takvim'de geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Salah'ın maaş beklentisinin düşmesi halinde transfer için harekete geçecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı öne sürülürken, Salah'ın ise 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.
KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI
Taraflar arasındaki maaş farkı nedeniyle şu aşamada resmi bir adım atılmadığı ifade edilirken, Muhammed Salah'ın geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor.
Bonservisi elinde bulunan Mısırlı futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAAŞ İNDİRİMİ BEKLENECEK
Takvim'de geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Salah'ın maaş beklentisinin düşmesi halinde transfer için harekete geçecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı öne sürülürken, Salah'ın ise 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.
KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI
Taraflar arasındaki maaş farkı nedeniyle şu aşamada resmi bir adım atılmadığı ifade edilirken, Muhammed Salah'ın geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor.