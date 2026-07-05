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Fenerbahçe'den Muhammed Salah planı

Fenerbahçe'nin, bonservisi elinde bulunan Muhammed Salah'ın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

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calendar 05 Temmuz 2026 09:30 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 09:36
Haber: Takvim
Fenerbahçe'den Muhammed Salah planı
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemine dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah geldi.

Bonservisi elinde bulunan Mısırlı futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAAŞ İNDİRİMİ BEKLENECEK

Takvim'de geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Salah'ın maaş beklentisinin düşmesi halinde transfer için harekete geçecek. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için yıllık yaklaşık 12 milyon euro maaş bütçesi ayırdığı öne sürülürken, Salah'ın ise 25 milyon euro talep ettiği belirtildi.

KARAR DÜNYA KUPASI SONRASI

Taraflar arasındaki maaş farkı nedeniyle şu aşamada resmi bir adım atılmadığı ifade edilirken, Muhammed Salah'ın geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor.

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