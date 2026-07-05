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Fenerbahçe'de Dorgeles Nene gelişmesi

Fenerbahçe, tedavisi devam eden Dorgeles Nene'nin Avusturya kampında yer alacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 11:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene gelişmesi
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Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Malili futbolcunun Avusturya kampında yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki Nene, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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