Fenerbahçe'de Dorgeles Nene gelişmesi

Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile ilgili bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Malili futbolcunun Avusturya kampında yer alacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki Nene, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki Nene, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.