Barcelona'da Rafael Leao hamlesi! Rashford modeli masada

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibinin öncelikli hedefi olan Julian alvarez transferinde Atletico Madrid'nin zorluk çıkarması üzerine yönetim alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda yeniden gündeme gelen isim ise Rafael Leao oldu.
Sportif direktör Deco yönetimindeki transfer ekibinin uzun süredir beğendiği oyuncular arasında yer alan Portekizli yıldız, Milan formasıyla geride kalan sezon beklentilerin altında kalsa da, Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Leao'nun bu yaz San Siro'dan ayrılmak istediği de belirtiliyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, geçtiğimiz günlerde oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ilk teması kurdu.
MILAN'DAN KİRALAMA FORMÜLÜ
İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Leao'nun satışında elini güçlendirecek bir konumda olmadığının farkında. Bu nedenle İtalyan ekibi, Portekizli yıldızın satın alma opsiyonlu kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.
LEAO İÇİN RASHFORD FORMÜLÜ
Haberde, Barcelona'nın geçtiğimiz yaz Marcus Rashford transferinde uyguladığı modele benzer bir formülün masada olduğu ifade edildi. Buna göre Leao'nun kiralık olarak gönderilmesi ve anlaşmaya 60 milyon euro satın alma opsiyonu eklenmesi planlanıyor.
Bu formülün gerçekleşmesi halinde 2026 yazında Rafael Leao'nun Barcelona forması giyme ihtimali önemli ölçüde artacak. Teknik direktör Hansi Flick, Portekizli yıldızı bir sezon boyunca değerlendirme fırsatı bulacak ve ardından satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.
Sportif direktör Deco yönetimindeki transfer ekibinin uzun süredir beğendiği oyuncular arasında yer alan Portekizli yıldız, Milan formasıyla geride kalan sezon beklentilerin altında kalsa da, Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Leao'nun bu yaz San Siro'dan ayrılmak istediği de belirtiliyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, geçtiğimiz günlerde oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla ilk teması kurdu.
MILAN'DAN KİRALAMA FORMÜLÜ
İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Leao'nun satışında elini güçlendirecek bir konumda olmadığının farkında. Bu nedenle İtalyan ekibi, Portekizli yıldızın satın alma opsiyonlu kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.
LEAO İÇİN RASHFORD FORMÜLÜ
Haberde, Barcelona'nın geçtiğimiz yaz Marcus Rashford transferinde uyguladığı modele benzer bir formülün masada olduğu ifade edildi. Buna göre Leao'nun kiralık olarak gönderilmesi ve anlaşmaya 60 milyon euro satın alma opsiyonu eklenmesi planlanıyor.
Bu formülün gerçekleşmesi halinde 2026 yazında Rafael Leao'nun Barcelona forması giyme ihtimali önemli ölçüde artacak. Teknik direktör Hansi Flick, Portekizli yıldızı bir sezon boyunca değerlendirme fırsatı bulacak ve ardından satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına karar verilecek.