Real Madrid, Denzel Dumfries'i duyurdu!

Real Madrid, Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries transferi için Inter ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Inter arasında Denzel Dumfries'in bonservis transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Yapılan anlaşmaya göre Hollandalı sağ bek, 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak şekilde kendisini önümüzdeki dört sezon boyunca Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Inter forması ile 28 maça çıkan Dumfries, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Yapılan anlaşmaya göre Hollandalı sağ bek, 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak şekilde kendisini önümüzdeki dört sezon boyunca Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Inter forması ile 28 maça çıkan Dumfries, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.