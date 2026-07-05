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Real Madrid, Denzel Dumfries'i duyurdu!

Real Madrid, Inter'den Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 13:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Denzel Dumfries'i duyurdu!
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Real Madrid, Hollandalı bek oyuncusu Denzel Dumfries transferi için Inter ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Real Madrid ile Inter arasında Denzel Dumfries'in bonservis transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan anlaşmaya göre Hollandalı sağ bek, 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli olacak şekilde kendisini önümüzdeki dört sezon boyunca Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imza attı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Inter forması ile 28 maça çıkan Dumfries, 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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