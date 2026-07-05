3'üncü Lig'de yeni sezonda 2'nci Grup'ta yer alacak Karşıyaka, geçen sezonda karşılaştığı iddialı rakiplerinin arasında işi sıkı tutup zirve yarışı vermeye çalışacak. Bu sezon 4 yerine 3 grupta oynanacak ligde 9'uncu yılını geçirecek Kaf-Kaf'ın grubundaki geçen sezon play-off oynayan Balıkesirspor, yıldız transferler yaptı. Karşıyaka'nın eski golcülerinden Emre Gemici'yi, Eskişehirspor'un skorer kanat oyuncusu Akın Akman'ı alan Bal-Kes'in kadrosunda yine yeşil-kırmızılıların eski yıldızı Ali Sinan Gayla da yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligde yine geçen yıl play-off oynayan Eskişehirspor, son iki yıldır finale çıkıp geçen sezon Kaf-Kaf'ı eleyen Ayvalıkgücü Belediyespor da gruptaki rakipler olacak. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki İzmir derbilerinden yine ezeli rakibi Altay'ın yanı sıra küme düşen Bucaspor 1928'le karşılaşacak. Tire 2021 FK, Gaziemir Spor olarak lige katılacak. Bursa'dan Nilüferspor ve Bursa Yıldırımspor, lige yeni çıkan Konya ekibi 1922 Akşehirspor, Ankara'dan Etimesgutspor, Antalya ekipleri Alanya 1221, Kepezspor gibi rakipler grupta yer alacak.
Karşıyaka'yı zorlu sezon bekliyor
Yeni sezonda 2. Grup'ta mücadele edecek Karşıyaka, güçlü rakipleri arasında şampiyonluk yarışı vermeye hazırlanıyor.
SPORX AI BAKIŞI
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