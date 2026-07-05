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Mbappe'den maç sonu rakip kaleciye olay hareket!

Fransa'nın Paraguay'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Kylian Mbappe'nin rakip kaleci Orlando Gill'e yaptığı hareket gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 13:07
Haber: Sporx.com
Mbappe'den maç sonu rakip kaleciye olay hareket!
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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Philadelphia Stadyumu'nda Paraguay'ı Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma boyunca sert müdahalelere maruz kalan Mbappe, maç sonunda yaptığı hareketle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ELİNİ HAVADA BIRAKTI

Son düdüğün ardından Paraguay kalecisi Orlando Gill, Mbappe'yi tebrik etmek için elini uzattı. Fransız yıldız ise rakibinin uzattığı eli görmezden gelerek havada bıraktı. Gill, bu harekete elindeki topu Mbappe'nin sırtına atarak tepki gösterdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"SAHAYA SMOKİNLE ÇIKACAĞIMIZI SANDILAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mbappe, sert bir mücadele beklediklerini belirterek, "Nasıl bir maç olacağını biliyorduk. Gerekirse işin içine sertliği katıp mücadele edebiliriz, 'çirkin' futbol da oynayabiliriz. Sahaya smokinle çıkacağımızı sanmışlardı ama biz oradaydık ve gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.

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