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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile nikah tazeledi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 14:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile nikah tazeledi
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden asgari ücret alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kıulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Mücadeleci kimliği ve Çubuklu formamıza duyduğu aidiyet, bu kararın en önemli unsurları olmuştur. Futbolcumuz da Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koyarak, asgari ücret esasları doğrultusunda 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmıştır. Mert Hakan Yandaş'a Çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."ifadelerine yer verildi. FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 149 maça çıkan Mert Hakan Yandaşi 11 gol 25 asistlik performans sergiledi.



 

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