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Kırkpınar'da final günü başladı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün müsabakaları başlarken, gün sonunda başpehlivan belli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar'da final günü başladı
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün heyecanı, minik 1 boy müsabakalarıyla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, müsabakalar öncesinde pehlivanların eşleşmeleri yapıldı. Ardından pehlivanlar, davul ve zurna eşliğinde kol bağlayıp peşrev çekti.

Hakem heyetinin işaretin ardından güreşler başladı. Öğle saatlerinde başpehlivanlar Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman yarı finale yükselmek için er meydanına çıkacak.

Final güreşinin ardından Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.

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