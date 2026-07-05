Fransa - Fas Maçı Ne Zaman? Dünya Kupası Son 16 Maçı Hangi Tarihte Oynanacak?

Fransa ile Fas, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Fransa - Fas maçı saat kaçta?

Fransa ile Fas arasında oynanacak son 16 turu mücadelesinin TSİ 22.00'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın oynanacağı stat ve hakem bilgileri ise FIFA tarafından maç öncesinde açıklanacak.

Fransa - Fas maçı hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş tarafından karşılaşmanın canlı olarak ekranlara getirilmesi bekleniyor. Yayın bilgileri maç günü netlik kazanacak.

Fransa ile Fas daha önce karşılaştı mı?

Fransa ile Fas, son yıllarda farklı organizasyonlarda karşı karşıya geldi. İki ülke arasındaki en dikkat çeken mücadele, 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynanmış ve Fransa sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükselmişti.

Son 16 turunda format nasıl işliyor?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda maçlar tek maç eleme usulü oynanıyor.

90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma oynanıyor.

Uzatmalarda da eşitlik sürerse seri penaltı atışlarına geçiliyor.

Kazanan takım çeyrek finale yükselirken, kaybeden takım turnuvaya veda ediyor.

Sonuç: Fransa - Fas Maçı Ne Zaman?

Fransa ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak ve Dünya Kupası'nda yoluna devam edecek.