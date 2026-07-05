05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
0-1DA
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
1-167'

Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı açıkladı

Kocaelispor, Çaykur Rizespor'dan Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, stoper Emir Ortakaya'yı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kocaelispor, daha önce formasını giyen stoper Emir Ortakaya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza tekrar hoş geldin Emir Ortakaya. Çaykur Rizespor AŞ ile kulübümüz arasında futbolcu Emir Ortakaya'nın nihai transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Futbolcu Emir Ortakaya ile kulübümüz arasında 2 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ortakaya, 2023-2024 sezonunda yeşil-siyahlı formayla çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.