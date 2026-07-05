Darius Karutasu: Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından milli oyunculardan Darius Karutasu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ŞU ANDA KÖTÜ HİSSEDİYORUZ"
Bronz madalya alamadıkları için üzgün olduklarını belirten 17 yaşındaki oyuncu, turnuvayı genel olarak olumlu değerlendirdi.
Karutasu, "Şu anda kötü hissediyoruz. Bence yine de güzel bir turnuva geçirdik. Dördüncü olduk. Güzel bir turnuva geçirdim ve gayret gösterdim." ifadelerini kullandı.
"BU TARZ TURNUVALAR BİZİ GELİŞTİRİYOR"
Darius Karutasu, güçlü rakiplere karşı oynamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Milli oyuncu, "İyi oyunculara karşı oynamak güzel bir şey. Böylece kendini geliştirme şansı yakalıyorsun. Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor." dedi.
"TARAFTARLAR HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"
Karutasu, turnuva boyunca taraftarların verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Genç oyuncu, "Taraftarlar çok iyiydi. Her zaman bizim yanımızdalardı. Turnuva başladığından beri tezahüratı bırakmadılar. Çok gurur vericiydi." diye konuştu.
Bronz madalya alamadıkları için üzgün olduklarını belirten 17 yaşındaki oyuncu, turnuvayı genel olarak olumlu değerlendirdi.
Karutasu, "Şu anda kötü hissediyoruz. Bence yine de güzel bir turnuva geçirdik. Dördüncü olduk. Güzel bir turnuva geçirdim ve gayret gösterdim." ifadelerini kullandı.
"BU TARZ TURNUVALAR BİZİ GELİŞTİRİYOR"
Darius Karutasu, güçlü rakiplere karşı oynamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Milli oyuncu, "İyi oyunculara karşı oynamak güzel bir şey. Böylece kendini geliştirme şansı yakalıyorsun. Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor." dedi.
"TARAFTARLAR HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"
Karutasu, turnuva boyunca taraftarların verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Genç oyuncu, "Taraftarlar çok iyiydi. Her zaman bizim yanımızdalardı. Turnuva başladığından beri tezahüratı bırakmadılar. Çok gurur vericiydi." diye konuştu.