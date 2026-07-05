05 Temmuz
Brezilya-Norveç
23:00
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
1-3
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
2-1

Darius Karutasu: Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Milli oyuncu Darius Karutasu, organizasyonun kendileri için önemli bir gelişim fırsatı olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 21:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Darius Karutasu: Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya'ya 77-69 mağlup olarak organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Maçın ardından milli oyunculardan Darius Karutasu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ŞU ANDA KÖTÜ HİSSEDİYORUZ"

Bronz madalya alamadıkları için üzgün olduklarını belirten 17 yaşındaki oyuncu, turnuvayı genel olarak olumlu değerlendirdi.

Karutasu, "Şu anda kötü hissediyoruz. Bence yine de güzel bir turnuva geçirdik. Dördüncü olduk. Güzel bir turnuva geçirdim ve gayret gösterdim." ifadelerini kullandı.

"BU TARZ TURNUVALAR BİZİ GELİŞTİRİYOR"

Darius Karutasu, güçlü rakiplere karşı oynamanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Milli oyuncu, "İyi oyunculara karşı oynamak güzel bir şey. Böylece kendini geliştirme şansı yakalıyorsun. Bu tarz turnuvalar bizi geliştiriyor." dedi.

"TARAFTARLAR HER ZAMAN YANIMIZDAYDI"

Karutasu, turnuva boyunca taraftarların verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Genç oyuncu, "Taraftarlar çok iyiydi. Her zaman bizim yanımızdalardı. Turnuva başladığından beri tezahüratı bırakmadılar. Çok gurur vericiydi." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.