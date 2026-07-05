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Tarihi Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 16:53 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tarihi Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonun son gününde başpehlivanlık yarı final müsabakaları için güreşçiler, kura çekmek üzere er meydanına çağrıldı. Kurada, Erkan Taş'la Seçkin Duman, Mustafa Taş'la da Feyzullah Aktürk eşleşti. Peşrev çekerek tribünleri selamlayan pehlivanlar, güreşe başladı.

Erkan Taş ile Seçkin Duman arasındaki güreş hareketli başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda tempo düştü. Erkan Taş'ın sık sık kasnaktan oyun kurma girişimlerini Seçkin Duman savuşturmaya çalıştı. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamaması üzerine puanlama bölümüne geçildi. Puanlamanın ilk dakikasında Erkan Taş, kasnak paça hamlesiyle rakibini yenerek finale yükseldi.

Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk arasındaki güreş de tempolu başladı. Mustafa Taş'ın sert el enselerine karşılık Feyzullah Aktürk kasnaktan oyun kurmaya çalıştı. Sert el enseler, güreşte temponun yüksek olduğunu gösterdi. Normal sürede pehlivanların birbirine üstünlük sağlayamamasının ardından puanlama bölümüne geçildi. Feyzullah Aktürk, rakibinin künde girişiminden kurtularak güreşi kazanmayı başardı.

Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finalde karşı karşıya gelecek.

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