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U17 Milli Takımımız Dünya dördüncüsü oldu

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük maçında Avustralya'ya 77 - 69 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 18:58 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2026 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
U17 Milli Takımımız Dünya dördüncüsü oldu
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FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, üçüncülük maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, parkeden 79-69'luk mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

Mücadeleye istediği başlangıcı yapamayan millilerimiz, ilk çeyrekte rakibinin hücumlarına engel olmakta zorlandı. Avustralya, ilk periyodu 30-12 önde tamamladı. İlk yarı ise 49-32 Avustralya üstünlüğüyle sona erdi.

FARK ERİDİ AMA YETMEDİ

İkinci yarıda toparlanan 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, farkı tek hanelere kadar indirdi. Üçüncü periyot 61-54 Avustralya üstünlüğüyle geçilirken, millilerimiz son çeyrekte skoru lehine çevirmeyi başaramadı.

PERİYOT SKORLARI

1. Periyot: Avustralya 30 - 12 Türkiye

İlk Yarı Sonucu: Avustralya 49 - 32 Türkiye

3. Periyot: Avustralya 61 - 54 Türkiye

Maç Sonucu: Avustralya 77 - 69 Türkiye

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDUK

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımımız, Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza attı.

 

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