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NBA'den Tarık Biberovic'e transfer kancası

Dallas Mavericks, Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberović'i gelecek sezon kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 16:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
NBA'den Tarık Biberovic'e transfer kancası
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Dallas Mavericks, Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic'i gelecek sezon kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marc Stein'in haberine göre Mavericks, gelecek hafta Tarık Biberovic'in NBA draft haklarını resmen devralacak.

Dallas yönetimi, 25 yaşındaki şutör oyuncuyu gelecek sezondan itibaren takıma dahil etme ihtimali üzerine temsilcileriyle görüşmelere başladı.

2 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ MADDESİ

Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi devam eden Biberovic'in kontratında 2 milyon dolarlık çıkış maddesi bulunduğu belirtildi.

NBA kuralları gereği Dallas Mavericks'in bu bedelin en fazla 900 bin dolarlık bölümünü karşılayabileceği, kalan kısmın ise oyuncunun imzalayacağı sözleşme kapsamında çözülmesinin planlandığı aktarıldı.

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