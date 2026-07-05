Francisco Trincao, Suudi Arabistan yolcusu!

Al Ahli, Sporting Lizbon forması giyen Francisco Trincao için harekete geçti.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, Trincao transferi için Sporting Lizbon ile üst düzey görüşmelerde bulunuyor.
26 yaşındaki Portekizli futbolcu, Al Ahli'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
50 MİLYON EURO
Francisco Trincao transferinin 50 milyon euro civarında bir bedelle tamamlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Sporting Lizbon'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Trincao, 13 gol attı ve 18 asist yaptı.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, Trincao transferi için Sporting Lizbon ile üst düzey görüşmelerde bulunuyor.
26 yaşındaki Portekizli futbolcu, Al Ahli'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
50 MİLYON EURO
Francisco Trincao transferinin 50 milyon euro civarında bir bedelle tamamlanması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Sporting Lizbon'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Trincao, 13 gol attı ve 18 asist yaptı.