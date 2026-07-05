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Francisco Trincao, Suudi Arabistan yolcusu!

Al Ahli, Francisco Trincao transferi için Sporting ile görüşüyor. Portekizli futbolcu, transfere sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 18:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Francisco Trincao, Suudi Arabistan yolcusu!
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Al Ahli, Sporting Lizbon forması giyen Francisco Trincao için harekete geçti.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi, Trincao transferi için Sporting Lizbon ile üst düzey görüşmelerde bulunuyor.

26 yaşındaki Portekizli futbolcu, Al Ahli'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

50 MİLYON EURO

Francisco Trincao transferinin 50 milyon euro civarında bir bedelle tamamlanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sporting Lizbon'da geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Trincao, 13 gol attı ve 18 asist yaptı.

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