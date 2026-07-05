Derin Deniz Sorguç'tan Avrupa'da gümüş madalya

Milli yelkenci Derin Deniz Sorguç, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Gizzeria kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Derin Deniz Sorguç, genç kadınlar kategorisinde ikinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Derin Deniz Sorguç, Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu sonucuyla Türkiye'ye uluslararası organizasyonda madalya sevinci yaşattı.
FEDERASYONDAN TEBRİK MESAJI
Türkiye Yelken Federasyonu, Derin Deniz Sorguç ve antrenörü Ivan Doronin için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyon açıklamasında, "Ülkemize ve federasyonumuza bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuz Derin Deniz Sorguç'u ve antrenörü Ivan Doronin tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Derin Deniz Sorguç, Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu sonucuyla Türkiye'ye uluslararası organizasyonda madalya sevinci yaşattı.
FEDERASYONDAN TEBRİK MESAJI
Türkiye Yelken Federasyonu, Derin Deniz Sorguç ve antrenörü Ivan Doronin için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyon açıklamasında, "Ülkemize ve federasyonumuza bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuz Derin Deniz Sorguç'u ve antrenörü Ivan Doronin tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.