05 Temmuz
Brezilya-Norveç
0-047'
06 Temmuz
Meksika-İngiltere
03:00
05 Temmuz
Odds Ballklubb-FK Haugesund
1-3
05 Temmuz
FCSB-Union St.Gilloise
0-4
05 Temmuz
Rosenborg-Molde
2-1

U18 Kadın Milliler, Letonya'yı set vermeden geçti!

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla turnuvadaki dördüncü maçını da kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 00:06
Haber: AA
U18 Kadın Milliler, Letonya'yı set vermeden geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SET VERMEDEN KAZANDI

Milli takım, karşılaşmaya etkili başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Türkiye, bu bölümü 25-9 üstün tamamladı.

Ay-yıldızlılar, üçüncü seti de 25-10 alarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

4'TE 4 YAPTI

Türkiye, Letonya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası 1. Grup'ta 4'te 4 yaptı. Milli takım, turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü.

SIRADAKİ RAKİP İSPANYA

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, turnuvadaki 5. maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın TSİ 12.30'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.