U18 Kadın Milliler, Letonya'yı set vermeden geçti!

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında ev sahibi Letonya ile karşılaştı. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadelede ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SET VERMEDEN KAZANDI
Milli takım, karşılaşmaya etkili başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Türkiye, bu bölümü 25-9 üstün tamamladı.
Ay-yıldızlılar, üçüncü seti de 25-10 alarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
4'TE 4 YAPTI
Türkiye, Letonya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası 1. Grup'ta 4'te 4 yaptı. Milli takım, turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü.
SIRADAKİ RAKİP İSPANYA
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, turnuvadaki 5. maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın TSİ 12.30'da oynanacak.
Milli takım, karşılaşmaya etkili başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Türkiye, bu bölümü 25-9 üstün tamamladı.
Ay-yıldızlılar, üçüncü seti de 25-10 alarak mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
4'TE 4 YAPTI
Türkiye, Letonya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası 1. Grup'ta 4'te 4 yaptı. Milli takım, turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü.
SIRADAKİ RAKİP İSPANYA
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, turnuvadaki 5. maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın TSİ 12.30'da oynanacak.