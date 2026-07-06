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Fenerbahçe'de Diego Carlos'un tek düşüncesi İtalya!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Avusturya kampı kafilesine dahil edildi. Tecrübeli savunmacının geleceğiyle ilgili son kararın kamp sürecinde verileceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 08:48
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Diego Carlos'un tek düşüncesi İtalya!
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Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı stoperi, Avusturya kampı kafilesine dahil edildi ve sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KARTAL YAKINDAN İZLEYECEK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sürecinde Diego Carlos'u yakından gözlemleyeceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncunun fiziksel durumu ve takıma sağlayacağı katkıyla ilgili son kararını kamp döneminde vereceği belirtildi.

AKLI İTALYA'DA

Diego Carlos'un kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenildi. Brezilyalı savunmacının, Fenerbahçe ile Como arasındaki temaslara göre yol haritasını çizmesi bekleniyor.

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