Fenerbahçe'de Diego Carlos'un tek düşüncesi İtalya!

Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı stoperi, Avusturya kampı kafilesine dahil edildi ve sağlık kontrollerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KARTAL YAKINDAN İZLEYECEK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sürecinde Diego Carlos'u yakından gözlemleyeceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncunun fiziksel durumu ve takıma sağlayacağı katkıyla ilgili son kararını kamp döneminde vereceği belirtildi.
AKLI İTALYA'DA
Diego Carlos'un kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenildi. Brezilyalı savunmacının, Fenerbahçe ile Como arasındaki temaslara göre yol haritasını çizmesi bekleniyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sürecinde Diego Carlos'u yakından gözlemleyeceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, oyuncunun fiziksel durumu ve takıma sağlayacağı katkıyla ilgili son kararını kamp döneminde vereceği belirtildi.
AKLI İTALYA'DA
Diego Carlos'un kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öğrenildi. Brezilyalı savunmacının, Fenerbahçe ile Como arasındaki temaslara göre yol haritasını çizmesi bekleniyor.